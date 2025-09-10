بمناسبة تدشين السد الإثيوبى

منسوب للإمام على قول بليغ: «لا خير فى ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب..».

فى الجلسة الأخيرة للبرلمان الإثيوبى فى الثالث من يوليو الماضى، وصف رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» السد بأنه رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدرًا للصراع أو التهديد.

تعج الصحافة الإثيوبية بأحاديث البركة والتهديد والوعيد معًا، والبركة شأن إثيوبى داخلى، ما يزعجنا التهديد والوعيد لمصر والسودان إن أمكنا..

الحملة الإثيوبية الدعائية العدائية ضد مصر (تحديدًا دون السودان) تلك المصاحبة لافتتاح السد الإثيوبى (غدًا التاسع من سبتمبر)، تؤشر على نهج إثيوبى مستدام لتصوير مصر فى الإعلام المحلى والدولى دولةً معاديةً للتنمية فى إثيوبيا، وتعمل على إجهاض المنجز الإثيوبى متمثلًا فى السد الذى أُنفق عليه خمسة مليارات دولار، واستغرق بناؤه ١٤ عامًا، ضعف المدة المقررة لأسباب داخلية، وليس لأسباب عدائية كالتى يهرفون بها.

الثابت، وعلى رؤوس الأشهاد، مصر لم تكن يومًا ضد التنمية فى إثيوبيا، ولم تجاهر يومًا بالعداء، ولم تقف حجر عثرة فى طريق بناء السد، كل ما طلبته مصر وتصر عليه اتفاق قانونى ملزم بتشغيل السد خشية الضرر الجسيم المتوقع مع سنوات الجفاف التى تضرب الهضبة الإثيوبية فى دورات زمنية معلومة.

مصر أعلنتها مرارًا وتكرارًا ومن أعلى مستوياتها السياسية، وقالها الرئيس السيسى فى البرلمان الإثيوبى، فى مارس ٢٠١٥، لا ضرر ولا ضرار، فكما أن لبلدكم الشقيق الحق فى التنمية.. فإن لإخوتكم المصريين أيضًا الحق ليس فقط فى التنمية ولكن فى الحياة ذاتها.

من نافلة القول أن السد يحمل ضررًا بليغًا فى سنوات الجفاف، ومستوجب الاحتراز القانونى، وإلزام إثيوبيا بتمرير الحصة القانونية والعادلة من المياه سنويًا (٥٥.٥ مليار متر مكعب) وفق الاتفاقيات التى تحفظها المواثيق الدولية (اتفاقية ١٩٥٩).

الحملة العدائية تجاه مصر لا ترعوى لمنطق، ولا تتسق مع عدالة الموقف المصرى ونصاعته وشفافيته، القاهرة لم تكن يومًا ضد بناء السد، ولم تعمل فى الخفاء دون إتمام بنائه، ومنذ وضع حجر الأساس فى ٢ إبريل ٢٠١١، لم يصدر عن القاهرة ما يُترجم عداء، بل قابلت المراوغات الإثيوبية من الاستحقاق القانونى بصبر جميل، وانخرطت إيجابيًا فى مفاوضات سد النهضة منذ تدشين المشروع فى إبريل ٢٠١١، ووقعت اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم عام ٢٠١٥، قبل أن تتهرب أديس أبابا لاحقًا من التزاماتها فى الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأفشلت محاولات الوساطة الإقليمية والدولية منذ عام ٢٠١٩، بما فيها وساطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» فى نهاية عهدته الأولى، ونكثت عن توقيع اتفاق كانت أعدته وزارة العدل الأمريكية، وباتفاق محفوظ فى أرشيف الوزارة حتى ساعته.

ورغم المماطلات الإثيوبية، صبرت مصر طويلًا عبر سلسلة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى مكلفًا من قبل مجلس الأمن، حتى توقفت فعليًا بعد جولة كينشاسا فى إبريل ٢٠٢١.

موقف القاهرة ثابت، ولم يتحرك قيد أنملة، ترفض القاهرة بشكل قاطع أى محاولات لأن تكون التنمية فى إثيوبيا على حساب حقوق دولتى المصبّ. وترفض القاهرة محاولة أديس أبابا «فرض سياسة الأمر الواقع»، واعتماد «المراوغة والتراجع» بدلًا من الانخراط فى مفاوضات حقيقية.

حكى رئيس الوزراء الإثيوبى المستدام عن استعداد بلاده للحوار مع مصر والسودان فى أى وقت، بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق التنمية المشتركة، ينسحب عليه قول الإمام على أعلاه.

حمدي رزق – المصري اليوم

