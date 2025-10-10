تعيين الدكتور علي بابكر سيد أحمد في منصب الوكيل لوزارة الصحة خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط الإيقاع داخل الوزارة التي تعاني من تكلّس في مفاصلها الإدارية منذ مدة طويلة.

■ وزارة الصحة الاتحادية غنية بكوادرها المخلصة في كل المجالات.. لا خلاف على الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.. المأمول أن تتم إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة بحيث يعود بعض شاغلي الوظائف العليا من خارج البلاد أو يتركوا مواقعهم لآخرين يحترقون بالداخل من أجل إنسان بلادهم.

■ ما نأمله أن تنتهي حالة الاستهبال والاستغلال التي تمارسها مجموعات محددة ظلت ممسكة بأعنّة الوزارة وتفرض تعاوناً وتواصلاً مع منظمات تعالت أصوات القيل والقال حول مهامها وأدوارها في الوسط الصحي في بلادنا.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد