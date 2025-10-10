رئيس الوزراء د.كامل إدريس يعود الى البلاد بعد زيارة رسمية إلى أسمرا

عاد إلى البلاد اليوم رئيس الوزراء د.كامل إدريس بعد زيارة رسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان وإريتريا في مختلف المجالات.

وكان في استقبال د. كامل إدريس بمطار بورتسودان الدولي عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون، ووزير التعليم و التربية الوطنية د. التهامي الزين حجر ووزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم أحمد.

وتعد زيارة رئيس الوزراء د. كامل ادريس الى العاصمة الارتيرية رابع زيارة خارجية له حيث اجرى مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي تناولت سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء كلاً من وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، إلى جانب عدد من المستشارين.