حصلت الفنزويلية مارينا كورينا ماتشادو علي جائزة نوبل للسلام للعام 2025 .. ومارينا مهندسة فنزويلية ( 58) عاماً صعدت إلي مسرح السياسة في فنزويلا لمعارضتها للرئيس الفنزويلي مادورو وهي من أبرز المعارضين لنتائج الإنتخابات الفنزويلية التي جاءت بنيكولاس مادورو إلي السلطة .. تتضح الصورة أكثر إن علمت أن أمريكا التي تقف ضد مادورو كانت ولا تزال داعمة لمارينا التي تدعم الإجراءات والعقوبات الأمريكية ضد الشعب الفنزويلي الأمر الذي أشعل ضدها حملة نقد شعبية عنيفة أجبرتها علي الإختباء والإختفاء عن الأنظار بدعوي الخوف علي حياتها ..

■ نعم الحائزة علي جائزة نوبل للسلام مختفية عن الأنظار ولن تستطيع الظهور لاستلام الجائزة .. كما لا تستطيع العودة إلي بلادها ومخاطبة أي تجمع لجماهير الشعب الفنزويلي وإن كان محدوداً ..

■ اللجنة التي منحت مادينا جائزة نوبل للسلام لهذا العام قالت في خطاب التنصيب : ( تم منحها الجائزة لنضالها الشجاع والملتزم من أجل الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا وسعيها لنحقيق إنتقال سلمي من الديكتاتورية إلي الديمقراطية ) ..

■ الفنزويلية مارينا نموذج شاخص لتحولات الصراع ضد الوجه القبيح للولايات المتحدة التي تحشر أنفها ضد خيارات الشعوب والقيادات الحيّة في أمريكا اللاتينية.. أمريكا تريد وجوه مصنوعة مثل ماريا كورينا تماماً كما سعت لتنصيب وتثبيت وجوه الثورة المصنوعة في الداخل السوداني وهي ذات الوجوه التي لاتستطيع العودة اليوم لمخاطبة السودانيين في مدنهم وقراهم التي استباحتها مليشيات آل دقلو ..

■ أرايت كيف يستخف ترامب بذاكرة الشعوب الحية وهو يرشح نفسه لجائزة نوبل للسلام ؟!

■ لم يمنحوها لترامب لكنهم منحوها لسياسات وألاعيب الشيطان الأمريكي في أمريكا اللاتينية .. منحوها لسياسية فنزويلية لا تستطيع الظهور في شوارع فنزويلا !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد