200 شخصية قيادية سودانية تدفع بمذكرة تتطلب مجلس الأمن الدولي باعتماد خارطة الرباعية

دعت نحو 200 شخصية قيادية من المجتمع المدني السوداني، دولَ الرباعية إلى بذل أقصى الجهود والضغوط على أطراف الحرب ،من أجل التفاوض والوصول إلى اتفاق سلام ينهي الكارثة التي يواجهها الشعب السوداني، منذ 15 أبريل 2023.

وطالبت في مذكرة للرباعية ومجلس الأمن بتبني واعتماد خارطة طريق الآلية الرباعية بصورة كاملة من قبل مجلسي الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي، وتفويضهما لاتخاذ قرارات قوية لحماية المدنيين. الحدث_السوداني

