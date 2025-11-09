فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

قدمت فتاة تحمل الجنسية الفرنسية بلاغًا ضد زوج والدتها تتهمه فيه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، كانت قد دفعته كمقدم لشراء سيارة بمنطقة الطالبية.

وأوضحت الفتاة في أقوالها أن المتهم لم يلتزم بتسليم السيارة، ما دفعها إلى اللجوء إلى السلطات القانونية.

وأحالت النيابة العامة المصرية البلاغ إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبلغ.

صدى البلد