كامل إدريس يوجه بترقية وتطوير الأداء بمطار بورتسودان

قام د. كامل ادريس صباح اليوم بزيارة لمطار بورتسودان الدولي وذلك في إطار سلسلة الزيارات التفقدية المفاجئة التي ابتدرها سيادته خلال الأيام الماضية للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق الحكومية المختلفة للمواطنين .

والتقى د.كامل إدريس خلال الزيارة بمدير مطار بورتسودان الدولى الفريق يحي أحمد محمد علي ومديرى الجمارك والجوازات بالمطار .

وتفقد سيادته سير العمل بالمطار والإجراءات المتبعة لتنظيم وضبط حركة المسافرين، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما تفقد سيادته خلال الزيارة صالات الوصول والمغادرة وقسمي الجوازات والجمارك للإطلاع على سير العمل والتأكد من تطبيق إجراءات معايير السلامة والأمن بالمطار، مشدداً في هذا الصدد على أنه لا تهاون فيما يلي أمن وسلامة المواطنين والمطار .

ووجه سيادته بتطوير وترقية المطار وتحسين مستوى الصيانة والنظافة باعتباره واجهة البلاد الحضارية .

واستمع سيادته لاراء وملاحظات المسافرين بالمطار، مؤكداً حرص الحكومة فى أعلى مستوياتها على تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة وفاعلية وتنظيمها بالصورة المثلى التي تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم .

سونا