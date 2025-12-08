السودان يشارك في الدورة ال(20) للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

رأس سفير السودان بالهند السفير د. محمد عبدالله علي التوم وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة ال(20) للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي افتتحت أعمالها اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحضور المدير العام لليونسكو ووكيل وزارة الثقافة الهندية .

وقدم السيد السفير كلمة السودان في الجلسة الافتتاحية مستعرضاً واقع التراث الثقافي السوداني في ظل العدوان الخارجي الذي تتعرض له البلاد والدمار الممنهج الذي شنته مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة والضرر المتعمد الذي لحق بقطاع الثقافة والآثار والمقتنيات السودانية واستهداف الهوية السودانية .

كما تطرقت كلمة السودان إلى جهود حكومة السودان المبذولة على المستوى المحلي ومع المجتمع الدولي عبر المنظمات الإقليمية والدولية سيما اليونسكو في إطار المحافظة على كافة أشكال التراث الثقافي في السودان .

مثمناً التعاطى الإيجابي لليونسكو مع حكومة السودان وقضايا التراث السوداني العريق بالتنسيق مع الخبراء السودانيين واللجنة الوطنية لليونسكو، من واقع القيمة الثقافية المهمة للتراث العالمي، الأمر الذي يحتم استمرار الجهود الرامية والتزام حكومة السودان بحماية وصون التراث الثقافي السوداني.

وتتواصل أعمال اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تستضيفها الهند وانطلقت أعمالها اليوم تستمر حتى 13 ديسمبر الجارى، حيث ستتم مناقشة عدد من البنود الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي العالمي من كل أنحاء العالم بما في ذلك ما يخص السودان من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وإكمال تسجيل بعض الطقوس الاجتماعية التراثية السودانية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي الإنساني خلال هذه الدورة .

سونا