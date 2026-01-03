كوريا الشمالية.. ابنة كيم جونغ أون تثير التكهنات حول خلافة والدها مع أول زيارة لها لضريح جدها

أثارت كيم جو آي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موجة جديدة من التكهنات بشأن مستقبل قيادة كوريا الشمالية

يأتي ذلك بعد ظهورها للمرة الأولى في زيارة رسمية لضريح يضم رفات جدها كيم إيل سونغ وجد والدها كيم جونغ إيل وفق صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأظهرت الصور كيم جو آي برفقة والدها خلال زيارة قصر الشمس في كومسوسان، وهو الضريح الضخم الواقع في وسط بيونغ يانغ، حيث يرقد الزعيمان اللذان تطلق عليهما الدعاية الرسمية لقب “الزعيمين الخالدين”. وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون قام بالزيارة برفقة كبار المسؤولين، في حين لفت حضور ابنته الأنظار باعتباره خطوة رمزية ذات دلالات سياسية.

وتحكم كوريا الشمالية منذ عام 1948 سلالة كيم، المعروفة أيضا باسم “سلالة بايكتو”، نسبة إلى الجبل المقدس الذي تصوره الرواية الرسمية بوصفه مهد الشعب الكوري. ويعد كيم جونغ أون ثالث حاكم من هذه السلالة بعد والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

ويرى محللون أن الظهور المتكرر لكيم جو آي في المناسبات الرسمية يعزز فرضية إعدادها لخلافة والدها في قيادة الدولة المسلحة نوويا. وتوقع تشيونغ سيونغ تشانغ الباحث في معهد سيجونغ في سيئول، أن يتم “تأكيدها رسميًا قريبًا كخليفة محتملة على المستويين المحلي والدولي”. واعتبر أن وقوفها في الصف الأمامي خلال الزيارة وهو موقع يخصص عادة للزعيم نفسه يحمل رسالة سياسية واضحة.

وأضاف تشيونغ وهو مؤلف كتاب عن قيادة كيم أن هذه الخطوة قد تفسر على أنها “إبلاغ رمزي للزعيمين المؤسسين بأنها تقدم بوصفها الوريثة المقبلة”.

وظهرت كيم جو آي علنا للمرة الأولى عام 2022 عندما رافقت والدها للإشراف على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. ومنذ ذلك الحين باتت وسائل الإعلام الرسمية تطلق عليها ألقابا لافتة مثل “الطفلة المحبوبة” و”هيانغدو”، وهو مصطلح كوري يستخدم تقليديا لوصف كبار القادة وخلفائهم.

وقبل هذا الظهور العلني كان التأكيد الوحيد على وجودها قد جاء عام 2013 على لسان نجم كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان، الذي أشار إلى لقائه بها خلال زيارة له إلى كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل لم يستبعد محللون أن يتم انتخاب كيم جو آي في منصب أمينة عامة أولى للجنة المركزية وهو ثاني أقوى منصب في حزب العمال الحاكم خلال مؤتمر مرتقب في الأسابيع المقبلة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الخميس جو آي برفقة والديها خلال احتفالات رأس السنة في بيونغ يانغ. وفي مشهد نادر ظهرت وهي تمسك بوجه والدها وتقبله على خده في لفتة علنية من المودة أثارت اهتماما واسعا وتصدرت عناوين وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية.

روسيا اليوم