شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوجهك إلى مقاطع الفيديو المناسبة للإسعافات الأولية فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث على يوتيوب عما يجب فعله إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية، فستعرض المنصة الآن مقاطع فيديو توضيحية موثوقة للإسعافات الأولية في أعلى نتائج البحث.

تغطي مقاطع الفيديو الموجزة خطوة بخطوة، والتي تم إنتاجها بالشراكة مع Mass General Brigham والصليب الأحمر المكسيكي سلسلة من حالات الطوارئ الصحية الأساسية وإجراءات الإسعافات الأولية، مع إعطاء الأولوية لتقديم المشورة في الوقت المناسب على الفور.

وستغطي البرامج التعليمية كيفية إجراء مناورة هيمليك، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ، وتحديد العلامات الأولى للنوبة القلبية ، وموضوعات الرعاية الصحية الطارئة الأخرى، وفقا لتقرير theverge.

وقبل إجراء أى إسعافات أولية، يطلب الصليب الأحمر الأمريكي الاتصال برقم 911 وتنبيه خدمات الطوارئ على الفور حيث أن العديد من الحالات الصحية حساسة للوقت، وبعد ذلك يمكن للمرء أن يلجأ إلى موقع يوتيوب للحصول على تعليمات حول كيفية إجراء الإسعافات الأولية قبل وصول المساعدة الطبية.

ومثل هذه الإسعافات الأولية الأساسية إذا تم تقديمها بشكل صحيح، يمكن أن تمنع فى كثير من الأحيان حدوث المزيد من الضرر أو تساعد في استقرار المريض قبل وصول سيارة الإسعاف.

وهناك مقاطع فيديو توضيحية تغطي حالات الطوارئ الصحية مثل الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية، والنوبات، والنوبات القلبية، والذهان، والإنعاش القلبي الرئوي، والاختناق هيمليك، والنزيف، والسكتة الدماغية، ولدغة الثعبان، وكيفية تطبيق العاصبة، ومحاولات الانتحار، والتسمم من تناول الجرعة الزائدة.

ويقدم يوتيوب أيضًا دورة تدريبية للإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط، تم إعدادها بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية، ولا يتعين عليك انتظار حالة الطوارئ لمشاهدتها.

واتخذ موقع يوتيوب خطوات محسوبة للترويج لمزيد من المعلومات الصحية الجديرة بالثقة مؤخرًا.

وفي العام الماضي، بدأ يوتيوب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات طبية خاطئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجهاض بالإضافة إلى العلاجات المزيفة أو غير المثبتة للأمراض الشائعة مثل السرطان وكوفيد-19.

وستكون رفوف معلومات الإسعافات الأولية متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة، وسيتبعها المزيد من اللغات والبلدان في الأشهر القادمة.