تكنولوجيا: رغم اختياره الاسم.. إيلون ماسك يكره OpenAI لهذا السبب

القاهرة - سامية سيد - يعد Elon Musk حاليًا أحد أكبر منتقدي OpenAI وطريقة عملها، لقد كان ينتقد المنظمة كثيرًا لابتعادها عن مهمتها الأصلية وتبني ما يعتبره نهجًا مغلق المصدر يحركه الربح لتطوير الذكاء الاصطناعي، وفي الآونة الأخيرة، أعلن أنه إذا استخدمت شركة أبل برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بشركة OpenAI لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجهاز iPhone، فسوف يحظر استخدام أجهزة iPhone في مكاتبه.

ووفقا له، فإن قرار أبل بإضافة ChatGPT إلى النظام البيئي لشركة أبل "يعد انتهاكا أمنيا غير مقبول"، ويقول إن شركاته، بما في ذلك X، "سيتعين عليها فحص أجهزة أبل الخاصة بها عند الباب، حيث سيتم تخزينها في مخزن فاراداي" قفص" ومع ذلك، فإن هذا الانتقاد من ماسك لا يرجع فقط إلى المنافسة، بل أيضًا إلى المنظمة التي شارك في تأسيسها.

حيث تأسست OpenAI في ديسمبر 2015 على يد إيلون ماسك، وسام ألتمان، وبيتر ثيل، وريد هوفمان بهدف ضمان التقدم الآمن والشفاف للذكاء الاصطناعي، تصور مؤسسوها OpenAI ككيان غير ربحي مكرس لتعزيز التطوير الآمن والمفتوح للذكاء الاصطناعي العام "بالطريقة التي من المرجح أن تفيد البشرية ككل"، في أعقاب المخاوف بشأن الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

وقالت OpenAI أثناء الإعلان عن المنصة: "من الصعب فهم مدى فائدة الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري للمجتمع، ومن الصعب أيضًا تخيل مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالمجتمع إذا تم بناؤه أو استخدامه بشكل غير صحيح".

وفقًا لماسك، فقد أطلق على الشركة اسم "OpenAI" للتأكيد على التزامها بتطوير المصادر المفتوحة، "كان المقصود من كلمة "open" في OpenAI أن ترمز إلى "المصدر المفتوح... تم تشكيلها بالكثير من النوايا الحسنة".

أثناء حديثه مع الرئيس التنفيذي لشركة WPP مارك ريد خلال مهرجان Cannes Lions، ومع ذلك، وفقًا لماسك، فقد خرجت المنظمة الآن عن المسار الصحيح وتحولت من مبادئها الأساسية إلى نموذج "أقصى ربح"، وقال " ماسك ": "الذكاء الاصطناعي، الذي يختلف عما كان مقصودًا، لا أعرف كيف وصل إلى هناك".

وقد غادر ماسك شركة OpenAI في عام 2018، بعد خلافات طويلة حول الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة والمخاوف بشأن الصراعات المحتملة مع مشاريعه الأخرى، ولا سيما Tesla وSpaceX، وكتب OpenAI في منشور بالمدونة أثناء رحيل ماسك: "مع استمرار تسلا في التركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا سيقضي على الصراع المستقبلي المحتمل لإيلون"، على الرغم من أن الشركة أكدت أن ماسك سيستمر في تقديم التوجيه والتبرعات للمنصة.

ومع ذلك، كان ماسك الآن يتصادم بشكل متكرر مع الرئيس التنفيذي الحالي لشركة OpenAI، سام ألتمان، حول مسار الشركة وقرارها بالانتقال إلى نموذج "الربح المحدد" في عام 2019، والجدير بالذكر أن قرار OpenAI بشأن الشراكات أدى إلى شراكات مهمة مع Microsoft، والتي استثمرت مليار دولار في OpenAI ثم زادت استثماراتها لاحقًا إلى 10 مليارات دولار، ومع ذلك، كانت هذه الخطوة بمثابة نقطة حساسة بالنسبة لـ Musk، الذي يعتقد أنها تتعارض مع روح المنظمات غير الربحية ومفتوحة المصدر التي حددت OpenAI في الأصل.

ولكن على الرغم من انتقاداته تجاه OpenAI وتطوراتها حول الذكاء الاصطناعي، يظل ماسك متفائلاً بشأن الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي إذا تم تطويره بشكل مسؤول. وقال خلال محادثته مع ريد: "في السيناريو الإيجابي، سيبذل الذكاء الاصطناعي قصارى جهده ليجعلك سعيدًا. لذلك قد ينجح ذلك بشكل جيد".