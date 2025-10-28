تكنولوجيا: أوبو تكشف عن الإصدار العالمي من سلسلة Find X9 في حدث برشلونة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو في حدثها العالمي ببرشلونة عن سلسلة هواتفها الرائدة Find X9 بإصدارين، مع نظام ColorOS 16 المبني على أندرويد 16، بالشراكة مع Hasselblad للتصوير المتقدم، وتقنية بطارية سيليكون-كاربون لأول مرة عالميًا. السلسلة ستكون متوفرة بدءًا من نوفمبر، مع طلب مسبق يبدأ 5 نوفمبر.

يأتي Find X9 بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة FHD+ (1.5K، 2712×1220)، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 3600 شمعة، إطار 1.15 مم، وحماية Dragontrail Glass. يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500 (4 نانومتر)، مع 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية LPDDR5X و512 جيجابايت تخزين UFS 4.0 (غير قابل للتوسعة). البطارية 7025 مللي أمبير (سيليكون-كاربون) تدعم شحن 80 واط سلكي (كامل في 30 دقيقة) و50 واط لاسلكي.

الكاميرا الخلفية ثلاثية مع Hasselblad Master System وتأتي باعدادات:

50 ميجابيكسل رئيسية (Sony LYT-828، 1/1.28 بوصة، f/1.8، 23 مم، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS، دعم RAW 14-bit، Hasselblad Natural Color Calibration)

50 ميجابيكسل واسعة الزاوية (Samsung S5KJN1، 1/2.76 إنش، f/2.0، 15 مم، 120°، تصحيح تشويه AI، macro 4 سم)

50 ميجابيكسل تليفوتو (1/2.51 fبوصة، f/2.6، 70 مم، 3x بصري، 6x هجين، 30x رقمي، OIS، Hasselblad Portrait Mode بـ5 أطوال بؤرية)

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابيكسل (f/2.4، 21 مم، HDR تلقائي).

فيديو 8K@30fps، 4K@120fps، 1080p@240fps، Dolby Vision HDR، Motion Photos (صور متحركة 3 ثوانٍ)

Hasselblad XPAN Mode (نسبة 65:24 كلاسيكية)، AI Night Mode (تقليل ضوضاء متعدد الإطارات)، LUMO Image Engine (معالجة صور AI للإضاءة المنخفضة)

AI Super Resolution (تكبير بدون فقدان جودة حتى 6x)، AI Portrait Glow (تحسين بشرة تلقائي)، Pro Mode مع تحكم يدوي كامل (ISO، سرعة غالق، توازن أبيض)

يشمل سماعات استريو مع Dolby Atmos، اتصال 5G، Wi-Fi 7، بلوتوث 5.4، NFC، USB-C 3.2. مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 (غمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة). الأبعاد 158.9 × 74.2 × 8.1 مم، وزن 195 جرام، ألوان Titanium Grey، Space Black، Velvet Red.

بينما يأتي Find X9 Pro بشاشة OLED 6.78 بوصة (1.5K، 2780×1264)، 120 هرتز، سطوع 3600 شمعة، إطار 1.15 مم، Dragontrail Glass. نفس المعالج Dimensity 9500، مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية و512 جيجابايت تخزين. البطارية 7500 مللي أمبير (سيليكون-كاربون)، شحن 80 واط سلكي، 50 واط لاسلكي.

بالنسبة للكاميرا الخلفية Hasselblad Master Pro System وتأتي باعدادات:

50 ميجابيكسل رئيسية (Sony LYT-828، 1/1.28 إنش، f/1.8، OIS، 23 مم، 14-bit RAW)

50 ميجابيكسل واسعة الزاوية (120°، f/2.0، macro 4 سم)

200 ميجابيكسل تليفوتو بيريسكوب (Hasselblad، 1/1.56 بوصة، f/2.1، 70 مم، 3.5x بصري، 7x هجين، 120x رقمي، OIS، pixel-binning 16-in-1 لصور 12.5 ميجابيكسل عالية الوضوح)

والكاميرا الأمامية: 32 ميجابيكسل ايضاً.

إمكانيات التصوير الإضافية التي تقدمها الهواتف

LUMO Engine Pro (معالجة AI متقدمة للتصوير الليلي، تقليل ضوضاء 60 إطارًا)

AI Super Zoom (حتى 120x بدون فقدان جودة ملحوظ)، AI Night Video (فيديو ليلي 4K@60fps)

Hasselblad Pro Mode مع منحنيات ألوان مخصصة، 8K Video Portrait، HyperTone Engine (HDR ديناميكي 12-bit)

AI Motion Deblur (إزالة اهتزاز الصور المتحركة)، AI Scene Enhancement (تحسين 50+ مشهد تلقائيًا)

سماعات استريو، Dolby Atmos، اتصال كامل. مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 (غمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة). الأبعاد 162.3 × 76.1 × 8.3 مم، وزن 208 جرام، ألوان Silk White (جلد)، Titanium Charcoal.

يعمل الجهازين بنظام ColorOS 16، مع خصائص AI Portrait Glow، AI Live Translate، ربط Apple Watch، تحديثات 3 سنوات نظام و4 سنوات أمان.

السعر يبدء من 999 للنسخة الاساسية و 1299 للبرو والحجز المسبق من الشهر القادم.