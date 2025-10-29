تكنولوجيا: إنفيديا تستثمر مليار دولار في نوكيا لتسريع ثورة الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتا إنفيديا ونوكيا عن استثمار ضخم تبلغ قيمته مليار دولار، حيث ستقوم إنفيديا بشراء أسهم جديدة في نوكيا بسعر 6.01 دولار للسهم الواحد، ما يمنحها حصة تبلغ نحو 2.9% في الشركة الفنلندية.

تهدف نوكيا إلى استخدام عائدات هذا الاستثمار لتسريع خططها الاستراتيجية في مجال الاتصال الموثوق خلال دورة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير حلول شبكات الجيلين الخامس والسادس (5G و6G) لتعمل على بنية إنفيديا.

كما تسعى إلى تعزيز وجودها في سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عبر حلول شبكات مخصصة لمراكز البيانات.

في الوقت نفسه، اتفقت الشركتان على التعاون في تطوير حلول شبكات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع بحث دمج تقنيات نوكيا في التحويل البصري وشبكات مراكز البيانات داخل بنية إنفيديا المستقبلية.

ومن المقرر أن تنضم T-Mobile الأميركية إلى الشراكة، حيث ستبدأ العام القادم في اختبار تقنيات AI-RAN ضمن عملية تطوير الجيل السادس، بهدف تحسين الأداء والكفاءة في الشبكات.

وقال الرئيس التنفيذي لنوكيا، جاستن هوتراد، إن “القفزة القادمة في عالم الاتصالات ليست مجرد انتقال من 5G إلى 6G، بل إعادة تصميم جذرية للشبكات لتصبح أكثر ذكاءً وقدرة على المعالجة من مراكز البيانات حتى أطراف الشبكة”، مؤكدًا أن استثمار إنفيديا سيسرّع هذا التحول.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، بأن “الاتصالات تُعد البنية التحتية الرقمية للأمن والاقتصاد العالمي، ومع تقنيات CUDA والذكاء الاصطناعي، ستحدث ثورة في عالم الشبكات، وتعيد للولايات المتحدة ريادتها في مجال الاتصال الذكي”.

