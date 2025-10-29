تكنولوجيا: iQOO تؤكد رسميًا المعالج المستخدم في هاتف Neo11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسبوع من إطلاق iQOO لهاتفها 15، تستعد الشركة حاليًا للكشف عن هاتفها الجديد Neo11 رسميًا في الصين يوم 30 أكتوبر. وقد بدأت العلامة بالفعل في التشويق للجهاز، مؤكدة أنه سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير وشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، مع أربعة خيارات للألوان.

واليوم، أكدت iQOO أن هاتف Neo11 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، الذي كان يُعتبر الأقوى في عالم اندرويد حتى ظهور خليفته Snapdragon 8 Elite Gen 5 مؤخرًا.

وبحسب الشركة، حقق الهاتف حوالي 3.5 مليون نقطة في اختبار الأداء AnTuTu، كما يأتي بذاكرة LPDDR5X Ultra وسعة تخزين UFS 4.1، إلى جانب نظام تبريد بغرفة بخار مماثل لهاتف iQOO 15. ويتميز Neo11 أيضًا بإطار معدني وتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

