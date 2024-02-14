محمد بن راشد يلتقي ناريندرا مودي ويؤكد عمق العلاقات الإماراتية الهندية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الذي يزور الدولة للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات 2024 التي انطلقت 12 فبراير الجاري في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتختتم اليوم الأربعاء.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استعراض العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في جميع المجالات، وسبل تطوير شراكتهما لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية الهندية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين حكومات العالم من أجل مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وتلبية تطلعات الشعوب في التنمية الشاملة والازدهار.

من جانبه، ثمن دولة ناريندرا مودي مستوى الشراكة الذي وصل إليه البلدان، والرؤى التي تجمعهما في مجالات عدة، والسعي المشترك لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق الروابط بين حكومات العالم. وتطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات في الارتقاء بآفاق العمل الحكومي، وتطوير أساليب الإدارة، وإتاحة الفرصة للمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم للتواصل والحوار وتبادل الخبرات واستعراض تجاربهم، بما ينعكس إيجابياً على المشهد التنموي والاقتصادي على المستوى الدولي ويفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقاً أرحب للمشاركة في صنع القرار والمستقبل الأفضل.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.



تميزت القمة العالمية للحكومات 2024، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة في أعمالها وجمع 140 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.