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أحمد بن محمد يعزي في وفاة زوجة أحمد الشنقيطي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة كل من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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