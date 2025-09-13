«الدولي للاتصال الحكومي» يختتم فعالياتـه بمشاركـة عـالميـة واسعـة

13 سبتمبر 2025 13:24

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة، بعد أن استقطبت 14,800 وفد حكومي وأكاديمي وإعلامي على مدى يومين، لتكرّس مكانة الشارقة كمنصة عالمية تجمع قادة الحكومات وخبراء الاتصال وصنّاع القرار من أجل مناقشة أولويات جودة الحياة في العالم. وشهد المنتدى، الذي نظَّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، مشاركة 237 متحدثاً عالمياً قدّموا خلاصة خبراتهم وأفكارهم من خلال أكثر من 110 فعاليات توزعت بين 51 جلسة نقاشية، و7 خطابات رئيسية ملهمة، و22 ورشة عمل تطبيقية، إضافة إلى مبادرات تفاعلية وحوارات مفتوحة على 22 منصة صمّمت لتعزيز المشاركة المجتمعية وصياغة مبادرات مشتركة. كما شارك في المنتدى أكثر من 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، من مؤسسات حكومية ومنظمات عالمية ومراكز أبحاث وجهات إعلامية وتقنية، ما يعكس أهمية المنتدى كفضاء للتعاون متعدد الأطراف من أجل خدمة قضايا الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.

بوصلة تنموية

أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمة له أن المنتدى في نسخته الرابعة عشرة شكّل نقلة نوعية في تعزيز دور الاتصال كأداة استراتيجية لإدارة التحولات العالمية.

وقال: «جسّدت الدورة الـ14 التزام الشارقة بدورها الحضاري في خدمة قضايا الإنسان، ورسّخت موقع المنتدى كمنصة عالمية للحوار وبناء الشراكات الدولية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في جعل الاتصال أداة للتنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر توازناً وعدالة».

وأضاف علاي: «عكس حضور القادة والخبراء في الشارقة، لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والاستدامة، إيمان الإمارة بأن جودة الحياة يجب أن تكون البوصلة التي توجه السياسات التنموية».