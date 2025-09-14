محمد بن راشد: وضعت خلاصة تجاربي في كتاب «علمتني الحياة»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إنه وضع خلاصة تجاربه في كتاب «علمتني الحياة».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «الإخوة والأخوات، خلال بضعة أعوام سأكمل 60 عاماً في العمل العام.. 60 عاماً من سياسة الناس.. وسياسة الحكم.. وسياسة الحياة … 60 عاماً مرت سريعة بتحدياتها.. وإنجازاتها.. وأزماتها.. وأفراحها وأحزانها.. ومفاجآتها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ماذا تعلمت من هذه الحياة؟ ماذا تعلمت من سياسة الحكم والحكومة..؟ وماذا تعلمت من التعامل مع البشر باختلاف طبائعهم.. وتعدد نفسياتهم.. وسرعة تغيرهم؟ ماذا تعلمت عن الإدارة واستراتيجياتها؟ وعن المشاريع وتكتيكاتها؟ وعن السياسة ودهاليزها؟».

وأكد سموه «وضعت خلاصة تجاربي في كتاب «علمتني الحياة».. أردت هذا الكتاب بسيطاً في كلماته.. صريحاً في عباراته.. حقيقياً في معانيه.. حتى يصل من القلب للقلب. حاولت التركيز في هذا الكتاب على التجربة الإنسانية.. حاولت فهم التجارب التي مررت بها.. حاولت التركيز على الأفكار.. والمفاهيم والمبادئ.. وليس على المشروعات والمنجزات.. لأن الأفكار أدوم.. والمفاهيم أشمل.. والمبادئ أعظم».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا «اليوم أكتب هذه الكلمات لنفسي أولاً.. ولأبنائي ولشعبي ثانياً.. ولجميع من يريد أن يتعلم ولو كلمة أو عبارة أو سطراً من حياتي. أسأل الله أن ينفع بكلماتي.. وتجاربي.. وحياتي البلاد والعباد».

