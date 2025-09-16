اخبار الخليج / اخبار الإمارات

اليوم.. منتدى «تريندز» السنوي الخامس حول الإسلام السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي، الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات تحت عنوان: «مشتركات العنف.. مقاربات حديثة لأنماط التطرّف المؤدلج»، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.
ويشارك في المنتدى باحثون وخبراء ومسؤولون من دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والبرتغال، وبولندا، ومصر، والمملكة العربية ، والأردن، بما يمنح النقاشات طابعاً دولياً متعدد الأبعاد والتخصصات.
ويبحث المنتدى في الأنماط المشتركة للعنف بين التيارات المتطرفة بمختلف توجهاتها الدينية والقومية والعنصرية، مع التركيز على تطوير مقاربات علمية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة. كما يشهد المنتدى الإعلان عن الفائز بجائزة تريندز العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز: «إن المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تصاعداً لتيارات التطرف المؤدلج، التي باتت تشكل تهديداً مشتركاً للأمن والاستقرار الدوليين، بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو القومية أو الأيديولوجية».

