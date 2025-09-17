«الصحة» تحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أضاءت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون البرتقالي، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يوافق 17 سبتمبر، ويقام هذا العام تحت شعار «سلامة المرضى منذ البداية». يُركز الاحتفال على موضوع «رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل». وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة تضع سلامة المرضى، لاسيما الأطفال والمواليد والأمهات، في صميم استراتيجياتها الصحية، من خلال توفير بيئات رعاية آمنة صحية استباقية وبجودة عالية. ولفت الرند إلى البرامج الوطنية لصحة الأمومة والطفولة وصحة المواليد، وهي برامج شاملة ومتكاملة، تهدف إلى ضمان مستقبل صحي أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.