رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.. تركي آل الشيخ : اطلبوا وجبة من ماكدونالدز والثانية هدية من موسم الرياض

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ، أن شركة “ماكدونالدز” شريك رسمي في موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية الرياض.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس” تويتر سابقا، نشر تركي الشيخ إعلانا ترويجيا لمنتجات “ماكدونالدز”، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، قائلا: “يا أهل الرياض ، عرض #BigTime من ماكدونالدز.. اطلبوا وجبة #BigMac والثاني هدية من الموسم”، مضيفا: “العرض ساري من 23 نوفمبر 12 ظهرا إلى 25 نوفمبر 2 صباحا”.

الدعم الصريح لإسرائيل

وكانت شركة ماكدونالدز الأمريكية قد أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها مدت يد العون للمستشفيات والوحدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوفير لهم أكثر من 4000 وجبة مجانية.

وكانت هذه . البداية فقط أعلنت أيضا أنها بإنتظار قدوم أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي لزيارة فروعهم للحصول على خصم 50% وأنهم فخورين بدعم الكيان الإسرائيلي.

واعتزمت على استمرار دعمها للجيش الإسرائيلي حيث قالت ونعتزم التبرع بآلاف الوجبات يوميا للجنود في الميدان وفي مناطق التجنيد، وهذا يتجاوز الخصم للجنود القادمين إلى المطاعم. لقد افتتحنا 5 مطاعم كانت مفتوحة لهذا الغرض.

دافعت عدد من فروع العلامة التجارية نفسها في أكثر من دولة عربية، وردت شركة ماكدونالدز لبنان مؤكدة أن موقف أصحاب الامتياز الاخرين في الدول والأقاليم الأخرى لا يمثل أداة أو مواقف ماكدونالدز إسرائيل أو أمريكا بأي شكل من الأشكال، ولا تشارك ماكدونالدز البيانات على الإطلاق في الإجراءات المتحدة في الأسواق الأخرى .

كذلك ردت فروع الشركة في الكويت وعمان عن دعمها أهل غزة لصالح جهود الإغاثة لسكان غزة.