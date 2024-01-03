انت الان تتابع خبر 3 أضعاف العام الماضي.. المرور غرّمت نصف سيارات العراق في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري ان مديرية المرور خلال 2023، سجلت أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف مخالفة مرورية ببغداد والمحافظات، معتبرا ان نظام الكاميرات ساهم بخفض عدد المخالفات المرورية بشكل كبير، التي شهدت زيادة مؤخرا.وفي السياق ذاته أوضح أيضا، تسجيل ستة آلاف و900 حادث مروري خلال 2023، عازيا ذلك إلى عدم التزام أصحاب المركبات بقوانين وتعليمات المديرية، موضحا أن قيمة الإيرادات المتحققة خلال 2023، جراء إنجاز المعاملات، 462 مليار دينار، بينما بلغ عدد اللوحات المرورية التي أصدرتها 356 ألفا و800 .

وبالرجوع الى عدد المخالفات المرورية خلال 2023، تمثل ارتفاعا بنسبة أكثر من 300% مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي شهد تسجيل اكثر من مليون مخالفة مرورية فقط.

ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين سيارة، مايعني ان قرابة نصف سيارات العراق تعرضت للغرامة خلال 2023.

