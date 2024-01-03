قوات الدعم السريع منفتحة على إجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار الفوري مع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، إن ذراعيها مفتوحة على مصراعيها لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من خلال المحادثات مع الجيش السوداني.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وقعت فيه القوة التي يقودها محمد حمدان دقلو إعلان أديس أبابا مع تحالف التقدم المدني يوم الثلاثاء ودعت الجيش السوداني إلى القيام بالمثل.

ويهدف ما يسمى بإعلان أديس أبابا إلى أن يكون بمثابة الأساس لمزيد من المفاوضات والتسوية السياسية للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.

وقال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، عن الإعلان بحسب رويترز: “إذا جاء الجيش بنفس هذه الوثيقة لوقعتها على الفور”.

وبحسب ما ورد يتضمن الاتفاق التزامات بإعادة ملايين النازحين إلى منازلهم، وإنشاء ممرات آمنة، وإشراك المدنيين في محادثات السلام.

وتسببت الحرب في أكبر أزمة نزوح في العالم، ودمرت البنية التحتية في السودان. وتواجه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي الآن خطر المجاعة.

وقد فشلت حتى الآن محاولات إنهاء الصراع من خلال المفاوضات، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذهبت الاتفاقات السابقة لحماية المدنيين أدراج الرياح.

واندلعت الحرب بسبب الخلاف بين رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق وزعيم قوات الدعم السريع حمدان دقلو، اللذين وصلا إلى السلطة في عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير.