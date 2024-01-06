الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، في قصر الشاطئ بأبوظبي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك؛ لما فيه الخير لشعبي البلدين؛ وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.