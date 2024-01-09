وانغ يي: الصين وأميركا عاودتا الحوار والتواصل وتوقف تدهور العلاقات وشهدت استقرارًا

رأى وزير الخارجيّة الصّينيّة وانغ يي، أنّ العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية "استقرّت" العام الماضي، مشدّدًا على أنّ "بفضل جهود حثيثة، عاود الجانبان الحوار والتّواصل، وتوقّف تدهور العلاقات وشهدت استقرارًا".
وأَقرّ بأنّ العلاقات مع الولايات المتّحدة "شهدت صعوبات خطرة" في مطلع العام 2023، موضحًا أنّ بكين "عبّرت بوضوح عن موقفها، واشترطت أن تغيّر الولايات المتّحدة فهمها للصين، وتعود إلى سياسة منطقية وبرغماتية".
وكانت قد شهدت العلاقات بين بكين وواشنطن تدهورًا ملحوظًا في السّنوات الأخيرة، مع تزايد نقاط الخلاف بينهما، من التّجارة إلى تايوان مرورًا بالمنافسة في مجال التّكنولوجيات الجديدة، وصراع النّفوذ في منطقة آسيا- المحيط الهادئ.
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