شكرا لقرائتكم خبر جنوب أفريقيا.. محبوبة العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت جنوب أفريقيا «محبوبة العرب» بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسمها بشكل إيجابي في الساعات الماضية بالسعودية ومصر والأردن ولبنان وبقية الدول العربية.

وواكبت وسائل الإعلام العربية الحدث القضائي الذي شهدته محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع افتتاح جلسات الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حول شبهات مخالفة إسرائيل اتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، وأبرزت صورا تعبر عن التضامن الفلسطيني الجنوب أفريقي، وفقا لموقع «بي بي سي» الإنجليزي.

انبهار عربي

وشعر المتابعون لوسائل الإعلام العربية بحالة من الانبهار من مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي المرافعات بشكل مباشر، وبثتها بعض وسائل الإعلام حول العالم؛ لتكون بذلك أول قضية من نوعها تنقل مباشرة، ويعلق عليها الجمهور عبر مواقع التواصل دعما لأحد الطرفين.

وعكست القضية الاستقطاب الحاد الذي تشهده مواقع التواصل، بين مناصري القضية الفلسطينية، وداعمي إسرائيل، منذ القصف الإسرائيلي المتواصل لغزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص من المدنيين.

شجاعة أفريقية

وأشاد المتابعون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بـ»شجاعة» فريق جنوب أفريقيا، وملفه القانوني «المحكم»، المرفق بالأدلة خصوصا حول تصريحات لمسؤولين إسرائيليين يعتبرها الادعاء «إعلانا عن نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية».

واستعاد مستخدمون عرب لمواقع التواصل تاريخ جنوب أفريقيا مع الفصل العنصري، وقارنوه بوضع الفلسطينيين القانوني الذي تصنفه منظمات حقوقية دولية على أنه مشابه لنظام الأبارتايد.

وعبر الكثير من المغردين عبر منصة إكس عن مشاعر التضامن التي تعززها تواريخ المظلومية المشتركة، ونقل عدد منهم تصريحات قديمة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا الداعمة لفلسطين، ومقولته الشهيرة «نعلم جيدا أن حريتنا منقوصة من دون الحرية للفلسطينيين».

بكاء الأردنية

وتداول كثيرون صور فريق الادعاء الجنوب أفريقي، مع تعريف بالمحامين والمحاميات المشاركين في المرافعة، معتبرين أن مناظرتهم القانونية أمام المحكمة هو ما كان يرغبون بالتعبير عنه على مسمع من العالم.

وقارن كثيرون بين موقف جنوب أفريقيا، وموقف حكومات عديدة في العالم، إذ رؤوا أن خطوة جنوب أفريقيا وإن كانت رمزية، إذ قد لا تفضي إلى قرار قضائي بحق إسرائيل، ولكنها منحت دعما للفلسطينيين في وقت قصرت دول عربية كثيرة عن القيام بتلك المهمة.

وانتشر تسجيل لسيدة أردنية خلال وقفة أمام سفارة جنوب أفريقيا في عمان، انضمت إليها السفيرة تشيلاني موكوينا، وحضنت المتظاهرة السفيرة، وبدأت السيدات بالبكاء أمام عدسة الكاميرات.

ورأى بعض المغردين أن موقف جنوب أفريقيا ليس رد اعتبار للصوت الفلسطيني فحسب، بل هو تعبير عن تضامن بين الشعوب المظلومة في العالم.

جلسة علنية

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

وأشارت المحكمة في بيان أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

ولفتت الانتباه إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب أفريقيا سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه «تتضمن الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لعملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية».

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