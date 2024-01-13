اتفاق على تزويد الرهائن بالأدوية

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إرسال الأدوية «في الأيام القليلة المقبلة».
وفي المقابل، ستقوم إسرائيل بتزويد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بالأدوية.
ومن بين المختطفين الباقين كبار في السن ومرضى، وكثير منهم يعانون مرض السرطان أو مرض السكري، وبالتالي يحتاجون إلى علاج طبي منتظم.
ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، إلى الحصول على «أدلة واضحة» على أن الأدوية وصلت إلى الرهائن.
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