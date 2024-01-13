شكرا لقرائتكم خبر اتفاق على تزويد الرهائن بالأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترددت أنباء عن توصل الاحتلال الإسرائيلي وحماس إلي تفاهم، بوساطة قطرية، إلى تزويد الرهائن الباقين المحتجزين في قطاع غزة بالأدوية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إرسال الأدوية «في الأيام القليلة المقبلة».

وفي المقابل، ستقوم إسرائيل بتزويد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بالأدوية.

ومن بين المختطفين الباقين كبار في السن ومرضى، وكثير منهم يعانون مرض السرطان أو مرض السكري، وبالتالي يحتاجون إلى علاج طبي منتظم.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، إلى الحصول على «أدلة واضحة» على أن الأدوية وصلت إلى الرهائن.

