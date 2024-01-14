انت الان تتابع خبر في الوقت الحالي.. خارطة بمعظم ازدحامات شوارع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خارطة الطرق المزدحمة جاءت كالآتي:

ازدحام معتدل في شارع المطار من حي العامل الى مجسر القادسية

ازدحام سريع القادسية من ام الطبول ومدخل الخضراء الى التقاطع الذاهب باتجاه ساحة النسور

ساحة النسور ازدحام كثيف من كل الاتجاهات



شارع الأردن ازدحام من نفق الشرطة الى سيد الحليب

تقاطع مجمع الايادي مزدحم من كل الاتجاهات

شارع المنصور ازدحام من تقاطع النقابات الى تقاطع 14 رمضان

شارع 14 تموز ازدحام من تقاطع صنعاء الى مجمع دار السلام

شارع حيفا مزدحم من مستشفى الكرخ الى تقاطع تربية الكرخ الأولى

شارع الكسرة مزدحم من نادي الى الضباط الى تقاطع الفنون الجميلة

شارع وزارة الصحة مزدحم من كلية الفنون الجميلة الى نفق باب المعظم

شارع باب المعظم من تقاطع محمد القاسم الى الشركة العامة لتجارة الحبوب ازدحام كثيف

شارع الشيخ عمر مزدحم من مقبرة الغزالي الى ثانوية طيبة

شارع الكيلاني مزدحم من ساحة الخلاني الى شارع الظلال

ازدحام في شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية

سريع القناة مزدحم عند تقاطع مجسر حمورابي