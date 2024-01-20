انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص انتقال صلاح الى السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على موقع إكس إن ميزانية تقدر بملياري جنيه إسترليني تعد في السعودية لإنفاقها في ميركاتو صيف 2024، تشمل رسوم الانتقال والأجور وتكاليف الوكلاء.

وأوضح: "قد يمنح الهلال أولوية التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، بدلا من الاتحاد".



وأشار في الوقت نفسه إلى أن قدوم الفرعون المصري إلى السعودية يبقى "غير مضمون وغير مؤكد".

وأكد الصحفي الإنجليزي أن "الهلال والنصر يهتمان أيضا بالتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين".

وبين أن الغريمين "تواصلا مع اللاعب بالفعل، ويتوقع أن يجتاز العرض المقدم للسيتي 100 مليون جنيه إسترليني".