توقيف زعيم مفترض لعصابة يشتبه بخطفها وقتلها أميركيين في المكسيك

أوقفت السلطات المكسيكية زعيما مفترضا لعصابة تهريب مخدرات يشتبه بتورطها في خطف أربعة أميركيين في آذار وقتل اثنين منهم، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتم التعريف عن الرجل بأنه أحد "المطلوبين الرئيسيين" لهيئة مكافحة المخدرات الأميركية، وهو أحد "القادة الرئيسيين لإحدى المنظمات الإجرامية الأكثر تجذراً في ولاية تاموليباس (شمال شرق)"، حسبما ذكرت وزارة البحرية المكسيكية في بيان بدون الكشف عن هويته.

والجمعة، اوردت وسائل اعلام محلية، بدون تأكيد رسمي، أنه يدعى خوسيه ألبرتو غارسيا فيلانو، واسمه المستعار "لا كينا".

وينتمي إلى منظمة "غالف كارتل" (كارتل الخليج) الإجرامية ومتورط في خطف أربعة أميركيين، بحسب وسائل الإعلام المكسيكية.

وخُطف الأميركيون في 3 آذار في بلدة ماتاموروس في ولاية تاموليباس (شمال شرق) عند الحدود مع ولاية تكساس الأميركية.