"يديعوت أحرونوت": ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار لـ48 ساعة بالشمال ومهاجمة جنوب لبنان بقوة بحال انتهاكه

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ ضبّاطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي يقترحون "خلق واقع جديد بالتّنسيق مع الأميركيّين"، هو عبارة عن "وقف إطلاق النّار لـ48 ساعة في الشّمال، ومهاجمة جنوب لبنان بقوّة في حال انتهاكه".
ونقلت عنهم توضيحهم أنّ "الطّريق إلى خلق معادلة جديدة في الشّمال، هو إعلان بسيط من الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النّار لمدّة 48 ساعة، في مقابل هجوم من شأنه أن يجلب الدّمار إلى جنوب لبنان، بما في ذلك الهجمات على المنازل المشبوهة في القرى الشّيعيّة على الحدود، الّتي حاولنا حتّى الآن تجنّبها. الصمت سيُقابَل بالصّمت، لكنّ إطلاق النّار سيُقابَل بإطلاق نار غير متناسب".
وأكّد أحد كبار الضبّاط، بحسب الصّحيفة، أنّ "المعادلة الحاليّة الّتي بموجبها يسمح "حزب الله" لنفسه بإطلاق النّار مباشرةً على المنازل في المنارة والمطلة والمستوطنات الأخرى، خطيرة ويجب تفكيكها".
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