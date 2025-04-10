فرعية لجنة التربية تابعت درس اقتراح قانون تعديل أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية

عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التربية الوطنيّة والتّعليم العالي والثّقافة النّيابيّة، جلسةً لها في مجلس النّواب، برئاسة النّائبة حليمة القعقور وحضور النّواب إدغار طرابلسي، أشرف بيضون، شربل مارون، أنطوان حبشي وعدنان طرابلسي، ممثّلي وزارة التّربية رئيس مصلحة التّعليم الخاص عماد الأشقر، القاضي سميح مداح والمحامي شوكت حولا.

وتابعت اللّجنة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، الّذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسيّة ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسيّة في المدارس الخاصّة غير المجانيّة. وقد عدّلت اللّجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستسكمل مناقشاتها الخميس المقبل.