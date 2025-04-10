جامعة الحكمة نظمت معرض الوظائف "Career Fair" للتواصل المباشر بين الطلاب

نظم مركز التطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين في جامعة الحكمة معرض الوظائف "Career Fair" للتواصل المباشر بين الطلاب والمتخرجين وقدامى الجامعة مع حوالى ستين شركة من مختلف المجالات المهنية وذلك في الحرم الرئيسي في فرن الشباك، بحضور رئيس الجامعة جورج نعمة وأعضاء مجلس الجامعة وحشد من الطلاب والمهتمين.

وقد شكل حضور ممثلي الشركات مناسبة لاستفسار الحاضرين عن آخر ما يحتاج إليه سوق العمل من معارف ومهارات إضافة إلى عرض فرص تدريب وعمل بدوامات جزئية وكاملة.

وأوضحت مديرة مركز التطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين في جامعة الحكمة جوان ضومط، أن "استطلاعًا أجراه المركز للوضع الوظيفي للمتخرجين أظهر أنهم في غالبيتهم يجدون فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم بما يحقق هدف الجامعة بالدرجة الأولى".

وأشارت إلى أن |اهتمام الجامعة بسرعة انخراط طلابها في سوق العمل ينعكس في المرونة التي تسود سنوات التعليم الأكاديمي والتي تشجعهم على تحصيل أكبر قدر من الخبرة العملية إلى جانب الدروس الأكاديمية النظرية".

يذكر أن مركز التطوير المهني في جامعة الحكمة يعمل على أن يكون صلة وصل بين الطلاب وسوق العمل، فيقدم لهم المشورة لاختيار الإختصاصات الملائمة لهم واكتشاف مجالات العمل المتاحة.