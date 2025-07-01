مستشار خامنئي: نحذّر المناطق وتحديدًا بشمال العراق من صدور أي تهديد ضد إيران وسنهاجم بكثافة

حذّر المستشار والمساعد الأعلى للقائد العام للقوّات المسلّحة الإيرانيّة اللّواء ​يحيى رحيم صفوي​ "بعض المناطق، وتحديدًا في شمال ​العراق​، من أنّه إذا ما صدر أي تهديد ضدّنا، سواء من جماعات أو من قبل الأميركيّين، فأؤكّد أنّ مراكز الجماعات والمراكز الأميركيّة في شمال العراق ستتمّ مهاجمتها بكثافة أكبر ممّا حدث في قاعدة العديد" الأميركيّة في قطر.

وأشار، في تصريح لقناة "العهد" العراقيّة، إلى "أنّنا نراقب دول المنطقة، ونعلم أنّ بعضها فتحت مجالها الجوي لأميركا والصّهاينة، وسنحاسب كلًّا من هؤلاء في حينه".