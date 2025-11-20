الاتحاد الأوروبي يطالب بإشراكه وكييف لإنهاء أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على أن إشراكه وكييف ضروري لإنجاح أي خطة للسلام في الأزمة الحالية، وذلك غداة كشف أوكرانيا تلقيها مقترحا أميركيا جديدا لإنهاء الأزمة.

ورأت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين.

وقالت، ردا على سؤال عن خطة السلام الأميركية "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لدى وصوله لحضور الاجتماع، حرص الأوروبيين على مبدأ السلام "العادل" و"الدائم".

وأضاف "نريد سلاما دائما يقترن بالضمانات اللازمة".

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول أن "كل المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وكذلك أي تطورات سلمية أخرى في أوكرانيا، لا يمكن مناقشتها والتفاوض عليها إلا مع أوكرانيا، ويجب إشراك أوروبا".

ورأى مسؤول أوكراني كبير، طلب عدم نشر عدم اسمه، أن الخطة الأميركية الجديدة تلحظ الشروط التي سبق أن طرحتها روسيا،.

وأُبلغت السلطات الأوكرانية بهذه الخطة الأميركية.