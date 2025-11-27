محكمة بريطانية تلغي أمراً قضائياً يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - ألغت المحكمة العليا في لندن، اليوم الخميس، أمرا قضائيا يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان كان مقررا تحميلها في الأيام المقبلة، بعد أن قررت شركة (بي.بي إنرجي) لتجارة السلع الأولية، مقدمة الطلب، التوقف عن السعي لمواصلة نظره.

وقالت الشركة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جنوب السودان بسبب عدم تسليمه النفط الذي دفعت شركة (بي.بي) 142 مليون دولار لشرائه في صفقات دفع مسبق تمتد بين عامي 2024 و2025.

ورفض ممثلو (بي.بي إنرجي) طلب تمديد الأمر القضائي بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الشركتين التجاريتين المنافستين (يورو أمريكان) و(ميريديان إنرجي بي.تي.إي) المحدودة اللتين تدخلتا بشأن الأمر القضائي بعد أن اشترتا شحنة النفط.

وتسلط الدعوى المرفوعة على جنوب السودان المثقل بالديون الضوء على المخاطر التي يتعرض لها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط.

وقال ممثلو شركة بي.بي إنرجي إن أحدث تغيير في حكومة جنوب السودان بتعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع يعني أن بإمكانها التعامل على نحو بناء أكثر مع الحكومة بخصوص العقود.

وأظهرت وثائق المحكمة العليا أنها أصدرت أمرا قضائيا في 18 نوفمبر تشرين الثاني، في انتظار جلسة إعادة النظر اليوم، بوقف بيع شحنة من النفط الخام من مزيج النيل تتكون من 600 ألف برميل من النفط الخام المقرر تحميلها في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت وثائق المحكمة أن جنوب السودان منح شركة يورو أمريكان الشحنة التي دفعت شركة ميريديان 30 مليون دولار مقابلها، ثم أعادت بيعها إلى شركة (كاثاي بتروليوم إنترناشونال) المحدودة.

وأظهرت الوثائق أن من المقرر الآن تحميل الشحنة من الرابع إلى السادس من ديسمبر كانون الأول بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة في السودان إلى تأخير عمليات التحميل.

وقالت شركة بي.بي إنرجي إن جنوب السودان لم يسلم الشحنات التي كان مقررا تحميلها في مايو أيار ويوليو تموز وسبتمبر أيلول بموجب اتفاق التمويل المسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.

ولم يكن جنوب السودان ممثلا في جلسة المحكمة في لندن اليوم. ولم ترد وزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب للتعليق.

وأحجمت يورو أمريكان عن التعليق. ولم ترد شركة ميريديان بعد على طلب من رويترز للتعليق أرسلته خارج ساعات عملها في آسيا. ولم ترد شركة بي.بي إنرجي بعد على طلب من رويترز للتعليق.