شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإشادة بـ حالة خاصة.. 10 أفلام مصرية تناولت القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً كانت للقضية الفلسطينية اهتمام كبير لدى الشعب المصري عبر أكثر من نصف قرن، ودائما يشغل بال المصريين أحوال الشعب الفلسطيني ويسانده باستمرار، ليس على المستوى السياسى فقط ولكن في كل المجالات، فعلى المستوى الفني والسينمائي كان الفن الفلسطيني جزءاً من السينما والدراما المصرية، وهو ما سلط الضوء عليه الكاتب الروائى الأردنى إبراهيم نصر الله، وهو من أصل فلسطينى والذى أشاد بمسلسل حالة خاصة مع عرض أولى حلقاته على منصة watch it، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة، وهو من الروايات فى سلسلة الملهاة الفلسطينية والمكونة من ثمانى روايات عن القضية الفلسطينية".

ومن هذا المنطلق لم تكن السينما المصرية غافلة عن القضية الفلسطينية، فهناك الكثير من الأعمال السينمائية المصرية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ومناصرتها، حتى أن هذه الأفلام أصبحت تراثاً فنياً ذو قيمة وهدف وهو وضع القضية الفلسطينية دوما في اهتمامات المصريين والعرب بشكل دائم حتى لا ينساها الأجيال الجديدة، ويتعلمون ما هي القضية الفلسطينية، ونكشف عن الأفلام المصرية التي تناولت القضية الفلسطينية خلال هذا التقرير.



فتاة من فلسطين

فتاة من فلسطين

يعد فيلم "فتاة من فلسطين" هو أول الأفلام المصرية الذى تناول القضية الفلسطينية حيث أنتج عام 1984، وهو من بطولة، محمود ذو الفقار، سعاد محمد، حسن فايق، صلاح نظمي، وتدور أحداثه حول ضابط طيار مصري يستبسل في الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، ويحدث ذات غارة جوية أن تسقط طائرته في قرية فلسطينية وتعثر عليه سلمى الفلسطينية مصابًا في قدمه، فتستضيفه في منزلها وتعمل على تطييب جراحه، ثم نعرف أن منزل سلمى ما هو إلا مركزًا لسلاح الفدائيين، ويعجب الطيار المصري بالفتاة سلمى وشجاعتها .



ارض الابطال

فيلم ارض الأبطال

في عام 1953، قدمت السينما المصرية فيلماً بعنوان "أرض الأبطال" بطولة قمر وكوكا وجمال فارس ولولا صدقي وغيرهم، ودارت أحداثه في أجواء حرب فلسطين 1948، يُصدم أحد الشباب عندما يعلم أن والده الثري قرر أن يتزوج الفتاة التي يُغرم بها، فيتطوع في الجيش، ويشترك في الحرب. وفي مدينة غزة يلتقي بفتاةٍ فلسطينية، ويتحابان ويقرران الزواج، فيقوم الأب بتوريد أسلحة فاسدة إلى الجيش، تكون سببًا في فقدان الابن لبصره في خلال إحدى العمليات.



الله معنا

فيلم "الله معنا"

كان لسيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة نصيباً من هذه الأعمال حيث قدمت فيلماً بعنوان "الله معنا" عام 1955، وشاركها في البطولة عماد حمدى وماجدة ومحمود المليجي وحسين رياض، ورصد الفيلم أجواء حرب 1984، حيث دارت أحداثه وقت ذهاب الضابط عماد للمشاركة في حرب فلسطين بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، ويصاب عماد ويبتر ذراعه، ويعود مع عدد من الجرحى والمشوهين وهذا يؤدي إلى حركة تذمر بين رجال الجيش وأن هناك رجالًا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد نادية، وتتوالى الأحداث.



فيلم ناجى العلى

فيلم "ناجى العلى"

الفنان نور الشريف كان له نصيب المشاركة أيضا من خلال فيلم "ناجى العلى" عام 1992، حيث تناول الفيلم المحطات التي مر بها الفنان الفلسطيني ناجى العلى قبل اغتياله، بدء من نزوحه مع أسرته إلى لبنان ثم عمله بالكويت وعودته الى لبنان مجددا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.



السفارة فى العمارة

فيلم السفارة في العمارة

فيلم السفارة في العمارة للزعيم عادل إمام، ورغم أنه كوميدي ومليىء بالمواقف الكوميدية إلا أنه كان يناقش كعادة أفلام الزعيم القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد، ممن لم يتقبلوا الجيرة للسفارة الإسرائيلية بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، كما رفض ذلك بالقوة ما جعله يٌعتبر بطلاً قومياً، كما ظهر خلال العمل موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.



اصحاب ولا بيزنس

فيلم أصحاب ولا بيزنس

من أبرز الأفلام الذى تعلق بها جيل كامل، خاصة حينما قامت قناة مصرية خلال مشاهده لم تكن تهتم سوى بالترفيه بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية برحلة إلى هناك كشفت معاناتهم، ثم أظهرت بسالة المقاومة في وجه الاحتلال، وهو عمل من تأليف مدحت العدل.



صعيدى فى الجامعة الامريكية

هنيدي بفيلمي همام في أمستردام وصعيدى في الجامعة الامريكية.

خلال العملين الذى ألفهما مدحت العدل لم يغفل القضية الفلسطينية مثلما ظهر خلال مشهد حرق هنيدي ومجموعة من طلال الجامعة الامريكية لعلم إسرائيل بالإضافة إلى مشاهد في فيلم همام توضح الصراع العربى الإسرائيلي على لسان هنيدي والفنان أيمن الشيوي.



باب الشمس

فيلم باب الشمس

أحد أبرز أفلام المخرج يسرى نصر الله الذى قدم خلاله ملحمة فازت بجوائز عديدة بالمهرجانات الفنية، وذلك بعدما أظهر المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات.



الناصر صلاح الدين

الناصر صلاح الدين

من أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وخلاله أظهر العمل أهمية القدس منذ فجر التاريخ والصراع عليها، وردود احمد مظهر فى الفيلم التى لا تزال خالدة إلى الآن، وأبرزها حينما قال : "أورشليم أرض عربية".