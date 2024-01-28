البيت الأبيض يدعو إلى سن تشريع لوقف تزييف صور تايلور سويفت بالذكاء الاصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - قال البيت الأبيض بعد ظهر اليوم إنه يجب إقرار تشريع لحماية الناس من الصور الجنسية المزيفة التي ينتجها الذكاء الإصطناعي، وجاء البيان الصادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال حول انتشار صور مزيفة بدون ملابس لتايلور سويفت على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.



ووصف جان بيير الحادث بأنه مثير للقلق وقال إنه من بين قضايا الذكاء الإصطناعي التي أعطتها إدارة بايدن الأولوية.

وقال جان بيير: "بالطبع يجب على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي". "هكذا تتعامل مع بعض هذه القضايا." ولم تشر إلى أي تشريع محدد يدعمه البيت الأبيض، "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه القضية."

وانتشرت الصور عبر احد المنصات الشهيرة، ليلة الأربعاء، حيث وصلت إحداها إلى 45 مليون مشاهدة قبل إزالتها. كانت المنصة بطيئة في الاستجابة، حيث ظل المنشور قائمًا لمدة 17 ساعة تقريبًا. انتشرت الصور لاحقًا إلى حسابات أصغر ولا تزال متاحة .

وقال جان بيير إن منصات وسائل التواصل الإجتماعي : "لها دور مهم تلعبه في فرض قواعدها الخاصة" لمنع هذا النوع من المواد من الانتشار. وقالت في مؤتمر صحفي: "نحن نعلم أن التراخي في التنفيذ يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، للأسف، اللاتي هن الأهداف الساحقة للتحرش عبر الإنترنت وكذلك سوء المعاملة".

وقال جان بيير إن البيت الأبيض أطلق في السابق فريق عمل لمعالجة التحرش عبر الإنترنت. ولكن كان من الواضح أن هذا كان نهجا خليطا. وقالت: "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه القضية".