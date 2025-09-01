تفاصيل ظهور شيرين رضا في فيلم الكراش مع أحمد داود وميرنا جميل

شخصية شيرين رضا في فيلم "الكراش"

قصة فيلم "الكراش"

آخر أعمال شيرين رضا الفنية

https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تواصل الفنانةحضورها الفني المتنوع خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث بدأت مؤخراً تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم ""، الذي يجمعها مع الفنانوالفنانةفي بطولة مشتركة، وذلك بعد انطلاق تصوير العمل الأسبوع قبل الماضي لعرضه في دور السينما قريباً.وتجسد شيرين رضا خلال أحداث فيلم "" شخصية مختلفة ومميزةح؛ حيث تظهر في دور والدة، وهي سيدة ذات طباع خاصة، تضفي نكهة مميزة على الأحداث. وتكشف تطورات القصة عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بابنتها، وهي علاقة فريدة من نوعها تحمل أبعاداً إنسانية وعاطفية متعددة.فيلم "" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة، وتدور أحداثه حول فكرة ""؛ حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل؛ لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية. ويشارك في البطولة، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.يأتي فيلم "" بعد فترة قصيرة من ظهورفي فيلم ""، المعروض حالياً في دور السينما، والذي قدمت فيه تجربة لافتة من خلال الظهور بشخصيتها الحقيقية كفنانة في بداية أحداث الفيلم؛ إذ تلتقي أمير كرارة الذي يعمل دوبلير للمشاهير، ويحدث بينهما موقف كوميدي داخل سيارة في مشهد من فيلم سينمائي.كما سبقت مشاركتها هذه تجربتها السينمائية الأخيرة من خلال فيلم ""، الذي طُرح في شهر يونيو الماضي، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.قد تحب قراءة.. أشهر أفلام اليوم الواحد.. نوع مختلف في عالم الدراماولم يقتصر نشاطعلى السينما فقط، بل أطلت أيضاً خلال الموسم الرمضاني الماضي بظهور خاص في مسلسل ""، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي وثراء جبيل وإسلام حافظ، وضيوف الشرف أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».