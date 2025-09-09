محكمة الطفل تؤيد إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية لعدم حضوره الجلسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - أصدرت محكمة مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، حكماً نهائياً بتأييد قرار إيداع الطفل "علي"، نجل الفنان محمد رمضان، في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل داخل نادي رياضي شهير في مصر، وجاء الحكم صادماً لـ محمد رمضان وأسرته باعتباره حكماً نهائياً. تفاصيل الجلسة عُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، وسط غياب محمد رمضان ونجله، رغم إعلانهما المسبق بتقديم معارضة استئنافية على الحكم. ورأت المحكمة أن تخلفهما عن الحضور دون تقديم عذر رسمي يؤكد سلامة الحكم الابتدائي، ما دفعها إلى تثبيت القرار السابق بشكل نهائي على مستوى الاستئناف. بداية القضية تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تقدمت به والدة طفل، اتهمت فيه نجل محمد رمضان بالتعدي على ابنها داخل نادٍ شهير بمدينة السادس من أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكدمات واحمرار في الوجه. وعلى ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أحيل "علي" إلى محكمة الطفل، التي أصدرت في مايو الماضي حكمًا غيابياً بإيداعه دار رعاية تأديبية، بعد تغيبه عن الجلسة الأولى بحجة تعرضه لوعكة صحية وفق ما ذكر والده. الصلح لم ينهِ القضية وعلى الرغم من إعلان الفنان محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام صلح عائلي مع أسرة الطفل المعتدى عليه، ونشر صور توثق اللقاء بين الطرفين، فإن المحكمة واصلت نظر الدعوى، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بجريمة جنائية تمس حقوق طفل، وهو ما لا يسقط بالتسوية الودية.

وأكد فريق الدفاع عن نجل محمد رمضان عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض فور استلام حيثيات القرار.



يمكنك قراءة..محمد رمضان يخرج عن صمته ويعلق لأول مرة على قضية ابنه محمد رمضان يتواجد بحفل MTV يذكر أن محمد رمضان متواجد حالياً في نيويورك، حيث حضر أول أمس الأحد 7 سبتمبر، حفل توزيع جوائز MTV للفيديو الموسيقي لعام 2025، والتي جمعت ألمع نجوم العالم للاحتفاء بالإنجازات الموسيقية الأبرز، إذ شارك رمضان متابعيه عبر حساباته الرسمية مقاطع من كواليس الحفل، مؤكداً فخره بتمثيل الفن العربي في محفل عالمي بهذا الحجم.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».