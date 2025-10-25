هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها أمام الأهرامات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 02:07 مساءً - احتفلت المطربة هايدي موسى بعقد قرانها على المذيع محمد غنيم، مساء أمس الجمعة في حفل بسيط أُقيم تحت سفح الأهرامات بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، وفي غياب تمام لنجوم الفن.

هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها

شاركت هايدي موسى جمهورها ومحبيها صور ومقاطع مصورة من هذا الاحتفال عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وكتبت تعليق قالت فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.. تم عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير وارزقنا الموده والرحمة".

وقد تفاعل الجمهور مع الصور واللقطات المتداولة على السوشيال ميديا، وأبدوا سعادتهم بهذه الخطوة المميزة في حياتها وقدموا لها التهاني القلبية الحارة.

ومن المتوقع أن يُقام حفل الزفاف خلال الفترة القليلة الماضية وسيتم دعوة نجوم ومشاهير من الوسط الفني والإعلامي ليشاركوا الثنائي فرحة هذا اليوم.

شائعات الزواج تلاحق هايدي موسى

وجاء إعلان هايدي عن زواجها من المذيع محمد غنيم بعد شائعات تم تداولها بشكلٍ كبير حول زواجها في السر خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، ووقتها علقت هايدي وقالت: "الزواج شيء طبيعي وحلو وحلال ربنا وفرحة، وعندما يحدث ويكون هناك شيء رسمي الناس ستعرف بها".

هايدي موسى تعيش تجربة قاسية

وفي سياقٍ آخر، مرت هايدي موسى بتجربة خاصة خلال الصيف الماضي،وذلك عندما رحلت أختها عزة موسى بشكل مفاجىء، ووقتها أعلنت هايدي عبر حسابها الشخصي على إنستغرام خبر الوفاه في منشور قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أختى عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ولم تعلن هايدي موسى لمتابعيها موعد ومكان صلاة الجنازة ولا أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب الوفاه وهل كانت تعاني شقيقتها من أي مشكلة صحية قبل رحيلها.

