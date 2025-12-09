Tether تعمّق رهانها على الذكاء الاصطناعي وتستثمر في روبوتات بشرية لشركة إيطالية

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - أعلنت شركة Tether، المصدِّرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، أنها من الداعمين لجولة تمويل بقيمة 81 مليون دولار لشركة ذكاء اصطناعي إيطالية ناشئة تعمل على تطوير روبوتات بشرية متقدّمة.

وقادت صندوق الذكاء الاصطناعي التابع لـCDP Venture Capital جولة التمويل التي بلغت 70 مليون يورو لصالح شركة Generative Bionics، بمشاركة Tether وAMD Ventures وDuferco وEni Next وRoboIT.

وفي بيان صادر يوم الاثنين، قالت Tether إنها قدمت استثماراً لدعم تطوير روبوتات بشرية متقدّمة "مصمَّمة للأداء على نطاق صناعي" و"مرتكزة على تفاعل بشري الطابع".

وأضافت الشركة: "سيدعم استثمار Tether تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) وحلول الذكاء الاصطناعي الطرفي (edge AI)، وتسريع التحقق الصناعي لمنصة الروبوتات البشرية التابعة للشركة، وتطوير أول منشأة إنتاج، ودمجها ضمن منظومة الروبوتات الأوسع".

تُعد Generative Bionics شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومنبثقة عن المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، وتركّز على تطوير روبوتات بشرية تتمتع بـ"قدرات ذكاء اصطناعي مادية في العالم الحقيقي"، مثل إمكانية استخدامها صناعياً في خطوط الإنتاج داخل المصانع.

وقالت Tether: "إن دعمها لـGenerative Bionics يندرج ضمن استراتيجيتها الأكبر الرامية إلى دعم التقنيات الناشئة التي توسّع الإمكانات البشرية وتقلّل الاعتماد على الأنظمة المركزية الخاضعة لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى".

وبحسب Tether، تتركّز استثماراتها في خمسة مجالات: التمويل، والطاقة، والبيانات، والتعليم، والتطور، ويُدرج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن فئة التطور.

وبفضل مركزها المالي القوي في عام 2025، نفّذت الشركة سلسلة من الاستثمارات في قطاعات متعددة. وفي مجال الذكاء الاصطناعي تحديداً، أفيد في منتصف نوفمبر بأن الشركة تدرس استثماراً ضخماً بقيمة 1.15 مليار دولار في شركة الروبوتات الألمانية Neura.

وسلّطت Tether الضوء أيضاً على مشاريع أخرى في الذكاء الاصطناعي تدعمها الشركة، قائلة:

"يشمل ذلك الاستثمارات في واجهات الدماغ–الحاسوب عبر Blackrock Neurotech، إلى جانب مبادرات الذكاء الاصطناعي الأخيرة مثل تعاون Tether مع Northern Data وRumble لنشر شبكة حوسبة عالمية تضم 20,000 وحدة معالجة رسومية (GPU) لتطوير ذكاء اصطناعي مفتوح ويحافظ على الخصوصية".