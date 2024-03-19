اليابان | مستقبل اليابان في خطر... اليابانيون يعزفون عن الزواج والإنجاب!

لايف ستايل 19/03/2024

اليابان هي إحدى أسرع دول العالم في انخفاض معدل المواليد ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة روتو للأدوية حيث استطلعت آراء شباب لم يسبق لهم الزواج من الجنسين أعمارهم بين 18-29 عاما عما إذا كانوا ’يفكرون جديا بإنجاب أطفال في المستقبل، تبين أن نسبة الأشخاص الذين لا يرغبون في إنجاب أطفال في المستقبل ارتفعت إلى أكثر من النصف بنسبة 55.2٪ لأول مرة. اتخذت الحكومة منذ فترة طويلة إجراءات مضادة لمعالجة انخفاض معدل المواليد باعتبارها قضية حياة أو موت، ولكن ألم يكن لها صدى حقيقي لدى الجيل المستهدف؟

أجرت شركة روتو للأدوية استطلاعًا في عام 2023، استهدف 400 شخصاً في فئة الأعمار من 18 إلى 29 عاماً والذين لم يتزوجوا بعد. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين ”لا يرغبون في إنجاب أطفال في المستقبل“ إلى 55.2%. وهذا الارتفاع كان بارزاً، حيث تجاوزت النسبة النصف لأول مرة. كما كشفت النتائج أن نسبة الرجال الذين لا يرغبون في إنجاب الأطفال أعلى من النساء، حيث أجاب حوالي 60٪ من الرجال بأنهم لا يرغبون في إنجاب أطفال. ومن بين النساء اللواتي أكدن عدم رغبتهن في إنجاب الأطفال، أعربت حوالي 25.5٪ منهن عن رغبتهن في الاحتفاظ بإمكانية الحمل. ومن هذه النسبة، أبدت حوالي 20٪ منهن اهتمامًا بتجميد البويضات، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بخيارات الإنجاب والتأخير في تحديد الأسرة في المستقبل.

من ناحية أخرى، أجابت 68.8٪ من النساء، وهن 500 امرأة كان عمرهن بين 18 و44 عامًا في وقت الولادة، واللواتي قمن بمحاولة الحمل واستطاعن الحمل، بأن ”كانت عملية الحمل أصعب مما كان متوقعًا قبل بدء محاولة الحمل“. كما أجابت 58.4٪ منهن بأنه ”كان من الأفضل بدء محاولة الحمل في وقت سابق“. وكان الاتجاه الملاحظ هو زيادة نسبة النساء اللواتي أعطت تلك الإجابات كلما زاد عمرهن عند وقت الولادة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)