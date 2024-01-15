محكمة في المدينة تحسم قضية نسب فتاة سعودية لوالدها بعدما رفض الاعتراف بها 19 عاما

أثبتت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة نسب فتاة سعودية إلى والدها، وألزمته باستكمال استخراج شهادة ميلاد لها وإدراجها في السجل المدني، واستكمال وثائقها النظامية وحصولها على الهوية الوطنية.

وكانت مواطنة قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، ذكرت فيها أنها أنجبت من طليقها ثلاثة أبناء ذكور وفتاة، وأن طليقها اعترف بأبنائه الذكور واستخرج لهم أوراقهم الثبوتية، لكنه رفض الاعتراف بابنته لمدة 19 عاما.

وقدمت الأم عقد زواجها الرسمي وصك الطلاق، وقدمت شهوداً على تعنّت طليقها ورفضه الاعتراف بابنته.

وبعد تغيب الأب عن حضور الجلسات، أصدرت المحكمة أمرًا بإحضاره بالقوة الجبرية.

وخلصت المحكمة إلى إثبات نسب الفتاة لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعية.

وقالت المصادر إن الفتاة تمكنت من الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وتم إغلاق ملفها.