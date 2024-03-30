السعودية | «حافلات المدينة» تبدأ تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام خلال العشر الأواخر من رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأ مشروع «حافلات المدينة»، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم, تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر عدة مسارات تم تحديدها في أرجاء المدينة المنورة، لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء.

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة, ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي, ومسجد قباء.

مما يذكر أن حافلات المدينة حددت 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة” انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط https://madinahbus.mda.gov.sa/img/mod/pub-bus.pdf واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.