السعودية | فريق جمعية معافى بطلا لبطولة الشمال للجمعيات الأهلية بعرعر (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عرعر – عبدالعزيز السلطاني

حقق فريق جمعية معافى لمكافحة التبغ بطولة الشمال لكرة قدم الصالات للجمعيات الأهلية ، بمدينة عرعر ، التي نظمتها جمعية التنمية الأهلية، بدعم من كلية الشمال للتمريض.

جاء ذلك بعد تغلبه على فريق جمعية ترفيه للخدمات الترفيهية بنتيجة 7-2 ، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الصالة الرياضية بكلية الشمال للتمريض ، حضر المباراة عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات المشاركة.

وتم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة ، والجهات المشاركة ، وحكام المباراة ، والفريق الفائز بالبطولة ، والجوائز النوعية على مستوى البطولة (أفضل لاعب – حارس – هداف البطولة ، أفضل مدرب ، الفريق المثالي ) ، ومنحت جوائز عينية للحضور.