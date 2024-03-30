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السعودية | فريق جمعية معافى بطلا لبطولة الشمال للجمعيات الأهلية بعرعر (صور)

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عرعر – عبدالعزيز السلطاني

حقق فريق جمعية معافى لمكافحة التبغ بطولة الشمال لكرة قدم الصالات للجمعيات الأهلية ، بمدينة عرعر ، التي نظمتها جمعية التنمية الأهلية، بدعم من كلية الشمال للتمريض.

جاء ذلك بعد تغلبه على فريق جمعية ترفيه للخدمات الترفيهية بنتيجة 7-2 ، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الصالة بكلية الشمال للتمريض ، حضر المباراة عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات المشاركة.

وتم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة ، والجهات المشاركة ، وحكام المباراة ، والفريق الفائز بالبطولة ، والجوائز النوعية على مستوى البطولة (أفضل لاعب – حارس – هداف البطولة ، أفضل مدرب ، الفريق المثالي ) ، ومنحت جوائز عينية للحضور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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