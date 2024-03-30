السعودية | اتفاقية تعاون بين الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية وجمعية علاجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية أمس اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لعلاج المرضى (علاجي) في مقر الجمعية بالرياض.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد خالد الفهيد, والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن المهنا، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين في تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات واستقطاب ذوي الخبرة في المجالات المشتركة بين الطرفين، وتوفير العلاج للاعبين والممارسين بمختلف أعمارهم وفئاتهم ومستوى إعاقتهم، بالإضافة إلى إسهام الجمعية في إقامة مسابقات وأنشطة الاتحاد.