السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 29 موقعاً حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 29 موقعاً حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (29) موقعاً حول المملكة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة اليوم للنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة البكيرية، ويوم الاثنين في متوسطة مركز الشيحية للبنات، وللرجال في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البدائع لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مجمع مركز خصيبة التعليمي، وفي محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة البكيرية، ويوم الأربعاء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الثانوية الثالثة للبنات بمدينة بريدة لمدة يومين.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مقر لواء الحرس الوطني بنجران، ويوم الاثنين للنساء في مركز الحصينية، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر قيادة قوات الدفاع الجوي بنجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز المشعلية، ومركز سلطانه التابع لمحافظة يدمة لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في مركز مريه لمدة ثلاثة أيام، وفي مدرسة زيد بن الخطاب الثانوية بمحافظة النماص لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في قاعدة الملك خالد الجوية، وللنساء في المدرسة الثانوية الخامسة للبنات بمدينة أبها لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بمحافظة طبرجل بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة الحسن البصري، وللنساء في المتوسطة الرابعة للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة النعمان بن مقرن، وللنساء في المتوسطة الخامسة للبنات لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة وادي الفرع، ومركز طاشا التابع لمحافظة بدر، ومركز الصلحانية التابع لمحافظة المهد لمدة أسبوع لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للنساء في مدرسة الفارعة بنت زارة المتوسطة للبنات بمنطقة تبوك لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية بالمنطقة الشرقية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.