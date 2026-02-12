- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - عروض العثيم في اليوم الوطني الـ 93
اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية يعتبر واحدًا من أهم الاحتفالات في المملكة، حيث يحتفل السعوديون في هذا اليوم بتأسيس الدولة التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل حوالي ثلاثة قرون وفي هذا اليوم، تتسابق جميع المراكز التجارية والهايبر ماركت وغيرها في إقامة العروض وتخفيضات علي المنتجات، في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني 93، حيث يقدم العثيم أفضل وأجود العروض التي تجذب المواطن السعودي بمختلف الأسعار.
ما هي شركة العثيم
تأسست شركة أسواق عبدالله العثيم التجارية في عام ١٩٥٦م بواسطة الشيخ المرحوم صالح العثيم رحمه الله تم افتتاح أول فرع للشركة في قلب منطقة العمل التجاري في حي القصمان بحلة البطحاء كانت هذه الشركة تعمل في تجارة المواد الغذائية اليوم، تعتبر شركة أسواق عبدالله العثيم التجارية واحدة من أكبر الشركات التجارية في المملكة حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعملاء بأسعار تنافسية في عام 1990 م، بلغ عدد الأسواق أربعة عشر سوقًا وتم تطبيق نظام البيع بالجملة للمستهلك في جميع أسواق الشركة، وبالتالي أصبحت أسواق عبدالله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال.
عروض العثيم في اليوم الوطني الـ 93
تشمل العروض الحالية بمناسبة اليوم الوطني العديد من الفئات المختلفة التي يحتاجها المنزل في جميع الأوقات، مثل الطعام ومكوناته ومنتجات تنظيف المنزل ومستلزماته المتنوعة كالتالي:
- علبة صلصة الطماطم بوزن 135 جرام تقريبًا تقدر قيمتها بمبلغ 11.95 ريال.
- يأتي شاي ليبتون 150 كيس بسعر 21.50 ريال.
- لحم برازيلي مجمد مفروم يزن كيلوغرام واحد، وسعره 32.95 ريال.
- النوتيلا بطعم الشوكولاتة معلبة بحجم 825 جرام تبلغ تكلفتها 36.95 ريال.
- سعر كيلوغرام واحد من مرتديلا امريكانا بالدجاج هو 42.95 ريال.
- سعر عرض صانسيلك شامبو الشعر سعة 700 مل هو 17.95 ريال.
- عبوة صابون فيري لغسيل الأطباق سعتها لتر ونصف متوفرة بسعر 14.95 ريال.
- سعر اللحم الباكستاني المخلي بدون عظم يصل إلى 34.95 ريال للكيلوغرام.
- تَقوم سواكني ببيع الغنم بوزن يبلغ كيلوغرام واحد بسعر يبلغ 52.95 ريال.
- سعر جبنة اسطنبولي لكل كيلو هو 27.95 ريال.
- لبنة من بريزيدون سعر الكيلو 22.95 ريال.