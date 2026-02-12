الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - عروض العثيم في اليوم الوطني الـ 93

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية يعتبر واحدًا من أهم الاحتفالات في المملكة، حيث يحتفل السعوديون في هذا اليوم بتأسيس الدولة التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل حوالي ثلاثة قرون وفي هذا اليوم، تتسابق جميع المراكز التجارية والهايبر ماركت وغيرها في إقامة العروض وتخفيضات علي المنتجات، في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني 93، حيث يقدم العثيم أفضل وأجود العروض التي تجذب المواطن السعودي بمختلف الأسعار.

ما هي شركة العثيم

تأسست شركة أسواق عبدالله العثيم التجارية في عام ١٩٥٦م بواسطة الشيخ المرحوم صالح العثيم رحمه الله تم افتتاح أول فرع للشركة في قلب منطقة العمل التجاري في حي القصمان بحلة البطحاء كانت هذه الشركة تعمل في تجارة المواد الغذائية اليوم، تعتبر شركة أسواق عبدالله العثيم التجارية واحدة من أكبر الشركات التجارية في المملكة حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعملاء بأسعار تنافسية في عام 1990 م، بلغ عدد الأسواق أربعة عشر سوقًا وتم تطبيق نظام البيع بالجملة للمستهلك في جميع أسواق الشركة، وبالتالي أصبحت أسواق عبدالله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال.

عروض العثيم في اليوم الوطني الـ 93

تشمل العروض الحالية بمناسبة اليوم الوطني العديد من الفئات المختلفة التي يحتاجها المنزل في جميع الأوقات، مثل الطعام ومكوناته ومنتجات تنظيف المنزل ومستلزماته المتنوعة كالتالي: