الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - أوضح بنك البلاد السعودي إجراءات عمل تغيير في رقم الهاتف الذكي الموجود ضمن البيانات في البنك وذلك لضمان الحصول على أفضل مستوى خدمة موجود.

كيف يتم تغيير رقم الجوال في بنك البلاد السعودي

من أجل تغيير رقم الجوال في بنك البلاد اتبع الخطوات التالية:

لابد من زيارة فرع البنك بشكل شخصي لذا قم بتحديد موقع أقرب وعند الذهاب إلى الفرع، تأكد من وجود كب المستندات المطلوبة.

وهي عبارة عن بطاقة هويتك الأصلية وتكون سارية المفعول أو قم بتقديم جواز السفر، ولابد أن يكون ساري المفعول من أجل أن يقوم البنك بالتحقق من هويتك وذلك لحماية حسابك من الاحتيال.

عليك الذهاب إلى مكتب خدمة العملاء، الموجود في البنك وذلك من أجل اخبار ممثل البنك عن عملية تحديث رقم هاتفك المحمول.

وعليك أن تقوم بملء نموذج التحديث بشكل دقيق، مع تقديم أوراق إثبات الملكية من أجل التأكيد على سلطتك لأجل تغيير رقم الهاتف المحمول الخاص بالحساب، وقد يحتاج البنك إلى وثائق إضافية.

وبعد تقديم المستندات والنماذج، يبدأ البنك تحديث رقم هاتفك المحمول، مع بتأكيد استلام الطلب.

يقوم البنك بمراجعة طلبك، وتختلف المدة حسب إجراءات البنك، ويتم أرسال رسالة نصية أو إشعارًا إلى البريد الإلكتروني بمجرد اكتمال التغيير.

بعدها ضع رقم هاتفك المحمول الجديد، من بعد تسجيل الدخول إلى حسابك أون لاين، أو قم بإجراء معاملة مالية للتأكد من تحديث رقم الهاتف بشكل صحيح.

رقم بنك البلاد المجاني

إذا أردت الاستعلام عن فتح حساب أو تحديث بيانات يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم بنك البلاد المجاني وهو 8001230000.

هذا الرقم مخصص لخدمة العملاء بشكل مجاني داخل المملكة السعودية، كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني.